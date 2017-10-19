Херард Пике был удален с поля за гол рукой (видео)

Gerard Piqu? llevaba ya 2 esta temporada buscando la mano de dios, la fama le ha perjudicado en la decisi?n arbitral pic.twitter.com/wvUjX7lipj — Joan Prats (@JoanPrats360) October 18, 2017

Защитник "Барселоны" Херард Пике был удален с поля в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Олимпиакосом".Пике первую желтую карточку получил на 11-минуте за срыв атаки. В конце первого тайма Пике рукой переправил мяч в ворота и получил вторую желтую карточку.Это первое удаление Пике в матче Лиги чемпионов.