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Херард Пике был удален с поля за гол рукой (видео)

Защитник "Барселоны" Херард Пике был удален с поля в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Олимпиакосом".

Пике первую желтую карточку получил на 11-минуте за срыв атаки. В конце первого тайма Пике рукой переправил мяч в ворота и получил вторую желтую карточку.

Это первое удаление Пике в матче Лиги чемпионов.

Теги: Пике Барселона Олимпиакос
Сегодня, 00:42
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