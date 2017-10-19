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Матч ЦСКА - "Базель" посетили почти 28 тысяч болельщиков

Матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и "Базелем" посетили 27 996 зрителей.

Напомним, что "ВЭБ-Арена" вмещает около 30 тысяч болельщиков.

Теги: ЦСКА Базель
Сегодня, 02:23
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№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 02:45) #
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Болеет за:
«Волга НН»
Голожопые пидоры.стыд и позор.Надесь это гавно даже за третье место не зацепится.
Регистрация: 28.12.2012
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