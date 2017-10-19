Алексис Санчес не пожал руку Венгеру на тренировке (видео)

Alexis Sanchez snubs Wenger handshake. Still can't believe Arsenal didn't take that ?60m for him. (@Kolasnator) pic.twitter.com/JvYBT8SSV5 — Guardiolista (@BlueCitizen007) October 18, 2017

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес на тренировке отказался пожать руку главному тренеру Арсену Венгеру, в то время как остальные игроки сделали это.Чилиец, вероятно, в 2018 году покинет "Арсенал". Его контракт истечет летом.