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Алексис Санчес не пожал руку Венгеру на тренировке (видео)

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес на тренировке отказался пожать руку главному тренеру Арсену Венгеру, в то время как остальные игроки сделали это.

Чилиец, вероятно, в 2018 году покинет "Арсенал". Его контракт истечет летом.

Теги: Санчес Венгер Арсенал
Сегодня, 05:06
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