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Валерий Газзаев: не увидел от ЦСКА того азарта, самоотдачи, которые показал "Спартак"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение красно-синих от "Базеля" (0:2) в Лиге чемпионов.

"Печальное зрелище? К великому сожалению приходится с вами согласиться. Средняя по международным меркам команда – "Базель" – продемонстрировала и тактическую выучку, и исполнительское мастерство. Нужно еще сказать спасибо Акинфееву за то, что счет не стал крупнее. Игорь трудился в поте лица. В целом, результат абсолютно закономерен.

Я не увидел со стороны армейцев того азарта, самоотдачи, идей, которые, например, показал "Спартак" в игре с "Севильей". Красно-белые устроили настоящий спектакль в поединке против очень серьезного соперника. Команда Карреры проявила характер, играла одержимо. А у ЦСКА я всего этого не увидел – причем с самой первой минуты.

До перерыва вообще фактически ничего не создали. А во втором тайме уже пришлось рисковать, и "Базель" воспользовался этими свободными зонами. Швейцарцы могли забить и третий мяч, но, как я уже сказал, нужно отдать должное Акинфееву", - передает слова Газзаева "СЭ".
Теги: Газзаев ЦСКА
Сегодня, 06:44
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