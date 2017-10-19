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ЦСКА - "Базель": фотоотчет матча

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на "ВЭБ Арене" принимал "Базель". Встреча завершилась победой швейцарского клуба - 0:2. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.





























Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Фото Базель
Сегодня, 06:50
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