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Максим Боков: Акинфеева склоняют по полной программе, но он - полкоманды

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал игру вратаря армейцев Игоря Акинфеева в матче Лиги чемпионов с "Базелем" (0:2). Страж ворот красно-синих пропустил в 42-м матче турнира подряд, увеличив свой антирекорд.

"Игоря склоняют по полной программе уже несколько лет, и мы все никак не угомонимся винить его в каких-то голах и поражениях. Игорек - это полкоманды, если не больше! Винить его в этих голах не вижу смысла, к нему никаких вопросов нет.

Сейчас он лидер во всех отношениях, делающий свое дело", - цитирует Бокова "Чемпионат".
Теги: Боков Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 06:56
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