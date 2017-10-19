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Килиан Мбаппе превзошел достижение Патрика Клюйверта

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе записал на свой счет восьмой гол в Лиге чемпионов в матче с "Андерлехтом" и стал самым результативным игроком до 19 лет в истории главного еврокубкового турнира, передает "Чемпионат".

Таким образом, Мбаппе удалось превзойти достижение Патрика Клюйверта, забившего 7 голов за "Аякс" до достижения 20-летнего возраста.
Теги: Мбаппе ПСЖ
Сегодня, 07:54
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