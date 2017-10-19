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Валерий Газзаев: нужно задать вопрос тренеру, почему ЦСКА играл так боязливо

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал матч против "Базеля" (0:2) в Лиге чемпионов.

– Виктор Гончаренко во флеш-интервью сразу после матча признал: в первом тайме его команда играла трусливо…

– Наверное, нужно задать вопрос тренеру, а почему ЦСКА играл так боязливо? Считаю, армейцы действовали слишком осторожно с самой первой минуты. Но ведь ты же выступаешь дома при своих болельщиках! Почему бы не играть смелее, агрессивнее. Где эмоции?

Сегодня футбольный матч – это спектакль, который создается игроками и зрителями. Как это было во встрече "Спартака" с испанцами. Нельзя же фактически в одном темпе и ритме проводить все 90 минут. Где страсть?

СЭ
Теги: Газзаев ЦСКА
Сегодня, 08:25
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№5 Написал: P-3 Sky (Сегодня, 09:46) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Лучше задать вопрос Гинеру: как таким составом играть?

Не кер на Витю гнать, и так выжимает максимум из того, что есть в обойме.


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Новый день разгорится с утра, никогда не вернётся вчера. (с)
Регистрация: 13.09.2015
№4 Написал: All_my Москва (Сегодня, 09:36) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
кони мало того,что расстроили своей игрой,так ещё не дали оторваться от португезов


Сегодня по идее Зенит и Локо должны выиграть, у португалов Брага тоже вероятнее всего выиграет, а вот Гимарайнш, скорее всего проиграет Марселю


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 09:08) #
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Валера, себя вспомни.Почему ты , как пес шелудивый боязлиаэво не ответил на вопрос Президента.
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 09:01) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
меня одного раздражает этот недополитикан? Даже когда цска критикует и вполне обосновано..всё время ощущение, что он ловит волну, вместо того чтобы торить лыжню..
Регистрация: 20.10.2008
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 08:53) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
кони мало того,что расстроили своей игрой,так ещё не дали оторваться от португезов worried
Регистрация: 21.07.2011
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