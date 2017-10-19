Валерий Газзаев: нужно задать вопрос тренеру, почему ЦСКА играл так боязливо

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал матч против "Базеля" (0:2) в Лиге чемпионов.
– Виктор Гончаренко во флеш-интервью сразу после матча признал: в первом тайме его команда играла трусливо…
– Наверное, нужно задать вопрос тренеру, а почему ЦСКА играл так боязливо? Считаю, армейцы действовали слишком осторожно с самой первой минуты. Но ведь ты же выступаешь дома при своих болельщиках! Почему бы не играть смелее, агрессивнее. Где эмоции?
Сегодня футбольный матч – это спектакль, который создается игроками и зрителями. Как это было во встрече "Спартака" с испанцами. Нельзя же фактически в одном темпе и ритме проводить все 90 минут. Где страсть?
СЭ
– Виктор Гончаренко во флеш-интервью сразу после матча признал: в первом тайме его команда играла трусливо…
– Наверное, нужно задать вопрос тренеру, а почему ЦСКА играл так боязливо? Считаю, армейцы действовали слишком осторожно с самой первой минуты. Но ведь ты же выступаешь дома при своих болельщиках! Почему бы не играть смелее, агрессивнее. Где эмоции?
Сегодня футбольный матч – это спектакль, который создается игроками и зрителями. Как это было во встрече "Спартака" с испанцами. Нельзя же фактически в одном темпе и ритме проводить все 90 минут. Где страсть?
СЭ
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