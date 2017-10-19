Агент: Мбаппе мечтал о том, чтобы играть в "Барселоне" рядом с Месси

Агент ФИФА Хосеп Мария Мингелья рассказал о желании форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе перейти в "Барселону" минувшим летом."Мбаппе мог обойтись "Барселоне" в € 120-130 млн. Его отец сказал мне, что Килиан хотел играть только за "Барселону". Мбаппе мечтал о том, чтобы играть вместе с Месси, особенно после ухода Неймара в "ПСЖ".Он не хотел переходить в "Реал" из-за того, что там играют Роналду, Бензема и Бэйл. С президентом "Барселоны" Бартомеу контактировать сложно, я пытался повлиять на него, чтобы они приобрести Мбаппе", - передает слова агента Cope.