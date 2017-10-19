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Жером Боатенг: мы действовали слишком небрежно и допустили много ошибок

Защитник "Баварии" Жером Боатенг прокомментировал победу над "Селтиком" (3:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Мы хорошо начали, создали много моментов, а могли создать и еще больше. Первая половина игры была лучше, во второй мы действовали слишком небрежно и допустили много ошибок, хотя все равно должно были забивать еще. Было видно, что мы получали удовольствие от игры", - - сказал Боатенг.

СЭ
Теги: Боатенг Бавария
Сегодня, 08:59
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