Жером Боатенг: мы действовали слишком небрежно и допустили много ошибок

Защитник "Баварии" Жером Боатенг прокомментировал победу над "Селтиком" (3:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов."Мы хорошо начали, создали много моментов, а могли создать и еще больше. Первая половина игры была лучше, во второй мы действовали слишком небрежно и допустили много ошибок, хотя все равно должно были забивать еще. Было видно, что мы получали удовольствие от игры", - - сказал Боатенг.