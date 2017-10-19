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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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18-летний россиянин из "Базеля" имеет предложение от российского клуба
18- летний футболист молодежной команды "Базеля" Сергей Еременко имеет предложение от российского клуба, сообщил родной брат игрока Алексей Еременко.
"Есть вариант в России, и мы его рассматриваем. Вы знаете, что мы хорошо общаемся с Марко Траббуки (агентом Романа Еременко). В свое время он был моим представителем и нам с Сергеем помогает. Так что есть один вариант.
Пока не буду говорить. Есть интерес, посмотрим. У него (Сергея) два гражданства (российское и финское, - прим.), он пока играет только за молодежку.
Не от ЦСКА ли предложение? Еще не поздно. Мы обсуждаем все возможные детали. Если переезжать в Россию, то надо быть готовым футболистом, чтобы играть в первом составе. А так согласен, что в Европе дела обстоят получше при всем уважении к нашим специалистам, работающим с юниорами", - сказал Еременко.
Р-Спорт
"Есть вариант в России, и мы его рассматриваем. Вы знаете, что мы хорошо общаемся с Марко Траббуки (агентом Романа Еременко). В свое время он был моим представителем и нам с Сергеем помогает. Так что есть один вариант.
Пока не буду говорить. Есть интерес, посмотрим. У него (Сергея) два гражданства (российское и финское, - прим.), он пока играет только за молодежку.
Не от ЦСКА ли предложение? Еще не поздно. Мы обсуждаем все возможные детали. Если переезжать в Россию, то надо быть готовым футболистом, чтобы играть в первом составе. А так согласен, что в Европе дела обстоят получше при всем уважении к нашим специалистам, работающим с юниорами", - сказал Еременко.
Р-Спорт
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