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18-летний россиянин из "Базеля" имеет предложение от российского клуба

18- летний футболист молодежной команды "Базеля" Сергей Еременко имеет предложение от российского клуба, сообщил родной брат игрока Алексей Еременко.

"Есть вариант в России, и мы его рассматриваем. Вы знаете, что мы хорошо общаемся с Марко Траббуки (агентом Романа Еременко). В свое время он был моим представителем и нам с Сергеем помогает. Так что есть один вариант.

Пока не буду говорить. Есть интерес, посмотрим. У него (Сергея) два гражданства (российское и финское, - прим.), он пока играет только за молодежку.

Не от ЦСКА ли предложение? Еще не поздно. Мы обсуждаем все возможные детали. Если переезжать в Россию, то надо быть готовым футболистом, чтобы играть в первом составе. А так согласен, что в Европе дела обстоят получше при всем уважении к нашим специалистам, работающим с юниорами", - сказал Еременко.

Р-Спорт
Теги: Базель
Сегодня, 09:26
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:36) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Коней не пугает фамилия Ерёменко?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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