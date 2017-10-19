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Жозе Моуринью: иногда начинает казаться, что хорошая игра в обороне – это чуть ли не преступление

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался после победы на "Бенфикой" (1:0) в матче Лиги чемпионов.

"Мы контролировали ситуацию на протяжении всего матча. У меня ни разу не возникало ощущения, что мы должны пропустить, ведь в обороне мы тоже действовали очень солидно. Иногда мне начинает казаться, что хорошая игра в обороне – это чуть ли не преступление. Но это не так. Хорошая игра в обороне – это шаг на пути к победе.

У нас в активе девять очков, и, по сути, от выхода в плей-офф нас отделяет всего еще один балл. Еще одна победа, и первое место останется за нами. Мы еще сыграем на своем поле два матча, и нам нужна всего одна победа", – цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:33
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