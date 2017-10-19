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Антон Шунин: не буду спрашивать, почему меня не вызывают в сборную

Вратарь "Динамо" Антон Шунин высказал мнение о шансах получить вызов в сборную России.

"Станислав Черчесов и Гинтарас Стауче после своего прихода в сборную России не обсуждали со мной возможность приглашения в команду. Смысл об этом говорить? Будешь хорошо играть - будешь в сборной.

Думаю, желание попробовать меня Станислав Саламович и Гинтарас оформят в виде официального вызова, если сочтут его нужным. А обсуждения перспектив здесь ни к чему. У меня отличные отношения с обоими специалистами. Я часто с ними разговариваю, мы можем встретиться, когда они приезжают.

Но я ни в коем случае не буду спрашивать, почему меня не вызывают в сборную. А они не будут мне этого объяснять. Нужно на поле доказывать свое право быть в национальной команде. Если "Динамо" будет побеждать, а я - чаще спасать команду и реже ошибаться, вызов будет.

Тем более, я хорошо знаю этого тренера вратарей, Гинтарас вместе с Черчесовым работал в нашем клубе. Это отличный специалист. Уверен, что голкиперы в сборной России будут только прогрессировать", - цитируют Шунина "Известия".
Теги: Шунин Сборная России
Сегодня, 09:45
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