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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексей Еременко: Рома как "брошенка". Такое жесткое наказание, как будто он человека убил
Бывший хавбек "Сатурна" Алексей Еременко рассказал, что его брат Роман поддерживает форму и надеется возобновить карьеру после срока дисквалификации.
"Последний год был очень непростым для нашей семьи, но духом не падаем. Есть цель – вернуться в футбол. Уже через полгода или семь месяцев Роман сможет приступить к тренировкам с командой. А так он потихоньку поддерживает форму. Вся эта ситуация произошла в тот момент, когда он был в большом порядке. Думаю, что Рома вернется очень сильным.
Рома как "брошенка". Да, человек виноват, но такое жесткое наказание… Как будто он человека убил. Если решили наказать, то сделайте хотя бы так, чтобы он приносил пользу футболу. Может, тренировал детей. Брат не рядовой игрок, у него высокий класс и большой опыт, который может пригодиться. Он может научить многому. А так просто взять и вычеркнуть человека на два года… Я не понимаю", - передает слова слова Алексея "Р-Спорт".
"Последний год был очень непростым для нашей семьи, но духом не падаем. Есть цель – вернуться в футбол. Уже через полгода или семь месяцев Роман сможет приступить к тренировкам с командой. А так он потихоньку поддерживает форму. Вся эта ситуация произошла в тот момент, когда он был в большом порядке. Думаю, что Рома вернется очень сильным.
Рома как "брошенка". Да, человек виноват, но такое жесткое наказание… Как будто он человека убил. Если решили наказать, то сделайте хотя бы так, чтобы он приносил пользу футболу. Может, тренировал детей. Брат не рядовой игрок, у него высокий класс и большой опыт, который может пригодиться. Он может научить многому. А так просто взять и вычеркнуть человека на два года… Я не понимаю", - передает слова слова Алексея "Р-Спорт".
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