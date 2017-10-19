Опрос:

Новости партнеров

Алексей Еременко: Рома как "брошенка". Такое жесткое наказание, как будто он человека убил

Бывший хавбек "Сатурна" Алексей Еременко рассказал, что его брат Роман поддерживает форму и надеется возобновить карьеру после срока дисквалификации.

"Последний год был очень непростым для нашей семьи, но духом не падаем. Есть цель – вернуться в футбол. Уже через полгода или семь месяцев Роман сможет приступить к тренировкам с командой. А так он потихоньку поддерживает форму. Вся эта ситуация произошла в тот момент, когда он был в большом порядке. Думаю, что Рома вернется очень сильным.

Рома как "брошенка". Да, человек виноват, но такое жесткое наказание… Как будто он человека убил. Если решили наказать, то сделайте хотя бы так, чтобы он приносил пользу футболу. Может, тренировал детей. Брат не рядовой игрок, у него высокий класс и большой опыт, который может пригодиться. Он может научить многому. А так просто взять и вычеркнуть человека на два года… Я не понимаю", - передает слова слова Алексея "Р-Спорт".
Теги: Еременко
Сегодня, 10:23
Напечатать
9
(5)
№9 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
О чём думал, такой спич сочиняя - сие тайна великая есть...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№8 Написал: imaginary (Сегодня, 11:10) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
вообще чудо, что он имеет шанс вернуться в проф футбол
Регистрация: 7.02.2010
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:59) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Нет уж, все правильно, что дисквалифицировали. Никаких наркотиков и прочей дури не должно быть в футболе. А после дисквалификации пускай доказывает свою состоятельность и если все в порядке будет, то я не против его возвращения в ЦСКА.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№6 Написал: Батька (Сегодня, 10:55) #
  • +2
  •  (4)

laughing идиот !
Регистрация: 9.09.2016
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:52) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Типа футболист без кокса, что пчелы без меда...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 10:50) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Кубань»
Это пипец, господа, Леша Еременко возмущен. Давайте вместо дисквы будем нариков по голове гладить приговаривая: ну ничего, с кем не бывает...
С таким подходом любой спортсмен будет понимать, что ему можно любое дерьмо в себя закидывать, и не важно, допинг ли это, или просто для кайфа.
Сожрал дерьмо, поймали - хлебай полной ложкой. В этом вопросе попускать удила категорически нельзя.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№3 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 10:34) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ага, простить и чтобы другие смотрели и думали, что и им все можно. Наркоманам не место вообще в футболе. Ладно там бухнул не заметно, как многие делают, но кокс... По хорошему пусть радуется, что два года это дисква, а не заключение...
Регистрация: 1.04.2010
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:33) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Сибирь»
Я не понял, откуда слёзы? Что за сравнения? Что, Рома в тюрьме сидит? Так какого болта речь об убийстве? Попался на коксе, так отвечай по спортивным законам. Что не так сделали с Романом? Медаль ему не вручили ? Пусть радуется, что уголовку не впаяли ещё.

Алексей вообще уже берега попутал. Считает, что за убийство дают 2 года дисквы от футбола. Похоже, тоже нарик.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: safonas (Сегодня, 10:30) #
  • +11
  •  (17)

бедный и несчастный, все бросили и забыли... детей тренеровать? чему? кокаин нюхать? я лично такому человеку не доверил бы своего ребенка, наркоманы страшные люди


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.