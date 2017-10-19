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Капитан "Карабаха": сегодня арбитры явно симпатизировали "Атлетико"

Капитан азербайджанского "Карабаха" Рашад Садыхов прокомментировал матч против мадридского "Атлетико" в Лиге чемпионов.

"Это была одна из лучших игр "Карабаха" в рамках еврокубков. Главное то, что мы не проиграли и заработали одно очко. Мы попали в очень сложную группу и была высокая вероятность того, что мы завершим выступление не заработав ни одного очка. Я рад, что теперь это будет не так.

Сегодня болельщики увидели хороший футбол и в нашем исполнении, и в исполнении "Атлетико". Были хорошие тактические ходы, игровые комбинации, голевые моменты… Одним словом, кроме гола сегодня было все. Мы сыграли хорошо потому, что четко выполняли установки тренера.

Я не люблю много говорить о судействе, но сегодня арбитры явно симпатизировали "Атлетико". Надо быть к этому готовыми, и я не хочу все скидывать на судей. У нас были возможности забить и без этих эпизодов", - цитирует Садыхова Azerifootball.
Теги: Карабах
Сегодня, 10:41
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