Капитан "Карабаха": сегодня арбитры явно симпатизировали "Атлетико"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:23
Алексей Еременко: Рома как "брошенка". Такое жесткое наказание, как будто он человека убил (9)
Алексей Еременко: Рома как "брошенка". Такое жесткое наказание, как будто он человека убил (9)
09:33
Жозе Моуринью: иногда начинает казаться, что хорошая игра в обороне – это чуть ли не преступление
Жозе Моуринью: иногда начинает казаться, что хорошая игра в обороне – это чуть ли не преступление
00:35
Оценки матча ЦСКА - "Базель" (6)
Оценки матча ЦСКА - "Базель" (6)
00:24
Алексей Березуцкий: если в следующем матче сыграем так, как сегодня, то ни о каком выходе из группы и думать нечего (2)
Алексей Березуцкий: если в следующем матче сыграем так, как сегодня, то ни о каком выходе из группы и думать нечего (2)
00:21
Владимир Пономарёв: матч с "Базелем" оставил плохое впечатление, не ожидал увидеть то, что было на поле (1)
Владимир Пономарёв: матч с "Базелем" оставил плохое впечатление, не ожидал увидеть то, что было на поле (1)
00:11
Виктор Гончаренко: тяжело вспомнить, когда мы играли так трусливо, как в 1-м тайме (видео) (12)
Виктор Гончаренко: тяжело вспомнить, когда мы играли так трусливо, как в 1-м тайме (видео) (12)
Вчера, 23:48
"Челси" и "Рома" сыграли вничью, забив шесть голов на двоих (2)
"Челси" и "Рома" сыграли вничью, забив шесть голов на двоих (2)
Вчера, 23:46
"Бавария" и "ПСЖ" одержали крупные победы
"Бавария" и "ПСЖ" одержали крупные победы
Вчера, 23:45
Не достойные плей-офф. ЦСКА облажался в матче с конкурентом (16)
Не достойные плей-офф. ЦСКА облажался в матче с конкурентом (16)
Вчера, 23:36
ЦСКА на своем поле проиграл "Базелю" (89)
ЦСКА на своем поле проиграл "Базелю" (89)
Вчера, 23:14
Александр Самедов из-за травмы пропустит около 6 недель (12)
Александр Самедов из-за травмы пропустит около 6 недель (12)
Вчера, 23:02
Мике Йенсен: арена "Зенита" выглядит здорово
Мике Йенсен: арена "Зенита" выглядит здорово
Вчера, 22:35
Владимир Обухов перенес операцию в Краснодаре
Владимир Обухов перенес операцию в Краснодаре
Капитан "Карабаха": сегодня арбитры явно симпатизировали "Атлетико"
Капитан азербайджанского "Карабаха" Рашад Садыхов прокомментировал матч против мадридского "Атлетико" в Лиге чемпионов.
"Это была одна из лучших игр "Карабаха" в рамках еврокубков. Главное то, что мы не проиграли и заработали одно очко. Мы попали в очень сложную группу и была высокая вероятность того, что мы завершим выступление не заработав ни одного очка. Я рад, что теперь это будет не так.
Сегодня болельщики увидели хороший футбол и в нашем исполнении, и в исполнении "Атлетико". Были хорошие тактические ходы, игровые комбинации, голевые моменты… Одним словом, кроме гола сегодня было все. Мы сыграли хорошо потому, что четко выполняли установки тренера.
Я не люблю много говорить о судействе, но сегодня арбитры явно симпатизировали "Атлетико". Надо быть к этому готовыми, и я не хочу все скидывать на судей. У нас были возможности забить и без этих эпизодов", - цитирует Садыхова Azerifootball.
"Это была одна из лучших игр "Карабаха" в рамках еврокубков. Главное то, что мы не проиграли и заработали одно очко. Мы попали в очень сложную группу и была высокая вероятность того, что мы завершим выступление не заработав ни одного очка. Я рад, что теперь это будет не так.
Сегодня болельщики увидели хороший футбол и в нашем исполнении, и в исполнении "Атлетико". Были хорошие тактические ходы, игровые комбинации, голевые моменты… Одним словом, кроме гола сегодня было все. Мы сыграли хорошо потому, что четко выполняли установки тренера.
Я не люблю много говорить о судействе, но сегодня арбитры явно симпатизировали "Атлетико". Надо быть к этому готовыми, и я не хочу все скидывать на судей. У нас были возможности забить и без этих эпизодов", - цитирует Садыхова Azerifootball.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.