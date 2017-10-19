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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Созин: ЦСКА позорит себя и страну, просто некрасиво
Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов ЦСКА - «Базель» (0:2).
«Все, кто давал комментарии вчера, были под таким негативным впечатлением, что говорить о матче ЦСКА было сложно. И Виктор Гончаренко вчера на пресс-конференции наговорил лишнего. Что значит «команда не готова»? А кто этим занимается? Это он готовит! Не может вся команда играть вот так! Бывают провалы, кто-то сыграл неудачно. Но когда 13 человек, за исключением Игоря Акинфеева, играют неудачно, то, наверное, тренер должен спросить себя: «Может, я делаю что-то не так?». Всё-таки пять футболистов привлекаются в сборную, трое – в молодёжную. Значит какая-то обойма игроков, которые могут ходить, у ЦСКА есть.
На мой взгляд, у «армейцев» была одна задача – попасть в Лигу чемпионов. И она её выполнила. Сейчас все начали считать, сколько очков надо набрать, чтобы пройти в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Нисколько не надо. И они не наберут, потому что не играют. И в чемпионате перестали играть – пешком ходят и жалуются на сложный график. Тогда не выходите на Лигу чемпионов, не играйте в чемпионате. В Кубке России тоже не играют. Закройте тогда команду и разойдитесь. А так позорить себя и страну просто некрасиво.
На стадионе болельщики «Базеля» спрашивали у меня, почему Георгий Миланов постоянно на четвереньках отдаёт пас. Он не может пробежать больше пяти метров с мячом в горизонтальном положении? Миланов был худший с «Авангардом», а он выходит на «Базель». Если такой легионер в составе команды Лиги чемпионов, то надо забыть обо всех амбициях.
С «Бенфикой» был огромный фарт – отскок и пенальти, которого не было. И не надо подменять патриотические чувства на реальные события. «Армейцы» просто не могут сегодня играть лучше. Что делать, должны решать президент и главный тренер. Первый молчит, а второй сказал: «Они играют плохо, я не знаю, что с ними делать», — цитирует Созина «Чемпионат».
«Все, кто давал комментарии вчера, были под таким негативным впечатлением, что говорить о матче ЦСКА было сложно. И Виктор Гончаренко вчера на пресс-конференции наговорил лишнего. Что значит «команда не готова»? А кто этим занимается? Это он готовит! Не может вся команда играть вот так! Бывают провалы, кто-то сыграл неудачно. Но когда 13 человек, за исключением Игоря Акинфеева, играют неудачно, то, наверное, тренер должен спросить себя: «Может, я делаю что-то не так?». Всё-таки пять футболистов привлекаются в сборную, трое – в молодёжную. Значит какая-то обойма игроков, которые могут ходить, у ЦСКА есть.
На мой взгляд, у «армейцев» была одна задача – попасть в Лигу чемпионов. И она её выполнила. Сейчас все начали считать, сколько очков надо набрать, чтобы пройти в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Нисколько не надо. И они не наберут, потому что не играют. И в чемпионате перестали играть – пешком ходят и жалуются на сложный график. Тогда не выходите на Лигу чемпионов, не играйте в чемпионате. В Кубке России тоже не играют. Закройте тогда команду и разойдитесь. А так позорить себя и страну просто некрасиво.
На стадионе болельщики «Базеля» спрашивали у меня, почему Георгий Миланов постоянно на четвереньках отдаёт пас. Он не может пробежать больше пяти метров с мячом в горизонтальном положении? Миланов был худший с «Авангардом», а он выходит на «Базель». Если такой легионер в составе команды Лиги чемпионов, то надо забыть обо всех амбициях.
С «Бенфикой» был огромный фарт – отскок и пенальти, которого не было. И не надо подменять патриотические чувства на реальные события. «Армейцы» просто не могут сегодня играть лучше. Что делать, должны решать президент и главный тренер. Первый молчит, а второй сказал: «Они играют плохо, я не знаю, что с ними делать», — цитирует Созина «Чемпионат».
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