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Андрей Созин: ЦСКА позорит себя и страну, просто некрасиво

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов ЦСКА - «Базель» (0:2).

«Все, кто давал комментарии вчера, были под таким негативным впечатлением, что говорить о матче ЦСКА было сложно. И Виктор Гончаренко вчера на пресс-конференции наговорил лишнего. Что значит «команда не готова»? А кто этим занимается? Это он готовит! Не может вся команда играть вот так! Бывают провалы, кто-то сыграл неудачно. Но когда 13 человек, за исключением Игоря Акинфеева, играют неудачно, то, наверное, тренер должен спросить себя: «Может, я делаю что-то не так?». Всё-таки пять футболистов привлекаются в сборную, трое – в молодёжную. Значит какая-то обойма игроков, которые могут ходить, у ЦСКА есть.

На мой взгляд, у «армейцев» была одна задача – попасть в Лигу чемпионов. И она её выполнила. Сейчас все начали считать, сколько очков надо набрать, чтобы пройти в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Нисколько не надо. И они не наберут, потому что не играют. И в чемпионате перестали играть – пешком ходят и жалуются на сложный график. Тогда не выходите на Лигу чемпионов, не играйте в чемпионате. В Кубке России тоже не играют. Закройте тогда команду и разойдитесь. А так позорить себя и страну просто некрасиво.

На стадионе болельщики «Базеля» спрашивали у меня, почему Георгий Миланов постоянно на четвереньках отдаёт пас. Он не может пробежать больше пяти метров с мячом в горизонтальном положении? Миланов был худший с «Авангардом», а он выходит на «Базель». Если такой легионер в составе команды Лиги чемпионов, то надо забыть обо всех амбициях.

С «Бенфикой» был огромный фарт – отскок и пенальти, которого не было. И не надо подменять патриотические чувства на реальные события. «Армейцы» просто не могут сегодня играть лучше. Что делать, должны решать президент и главный тренер. Первый молчит, а второй сказал: «Они играют плохо, я не знаю, что с ними делать», — цитирует Созина «Чемпионат».
Теги: ЦСКА Созин
Сегодня, 10:59
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№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 11:22) #
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online

А Васин это вообще не уровень Премьер лиги, ЛЧ, а тем более сборной
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:20) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Теперь каждый член по этике в праве бросить свой камень в сторону обедневшей команды.Вы еще комитет соберите и оштрафуйте себе на зарплату.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№1 Написал: RRRHHH (Сегодня, 11:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Играть то не кому, дзагоев совсем стеклянный, ерема на отдыхе, пенсионеры не молодеют и никого не покупают, хоть молодёжь начали подтягивать от безисходности


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Одна жизнь, одна команда. СПАРТАК - НАВСЕГДА!
Регистрация: 7.05.2017
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