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Гол Дениса Глушакова претендует на звание лучшего гола недели в ЛЧ

Гол капитана "Спартака" Дениса Глушакова претендует на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов, передает официальный сайт УЕФА.

Спартаковец забил в ворота "Севильи" (5:1), он поразил ворота Серхио Рико на 67-й минуте встречи ударом в касание, замкнув навес с левого фланга от Дмитрия Комбарова.

НА звание лучшего гола также номинированы мячи полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича (против "Спортинга" - 2:1), хавбека "Базеля" Таулянта Джаки (против ЦСКА - 2:0), форварда "Ромы" Эдина Джеко (против "Челси" - 3:3) и защитника "Челси" Давида Луиза (против "Ромы" - 3:3).

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Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 11:47
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№10 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 12:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DROOZD
Цитата: avlasov1981
теперь дениска выпадет на пару месяцев, будет инстаграмить и праздновать bowtie

Хоть будет вам на что мастурбировать

Неее, батенька, это вам теперь есть на что мастурбировать laughing Вы то дрочите на него (приговаривая какой Глушак окуенный), то обсираете. Так что дёргай давай....
Регистрация: 16.04.2016
№9 Написал: anonymous (Сегодня, 12:43) #
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online

Джеко вне конренции
Регистрация: 8.01.2017
№8 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 12:41) #
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online

Цитата: HardWar
Мне кстати больше понравилось, как Промес второй забивал.
Регистрация: 20.04.2016
№7 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 12:38) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гол классный конечно. Но мне гол Промеса тоже больше понравился.
Регистрация: 27.04.2009
№6 Написал: safonas (Сегодня, 12:33) #
  • 0
  •  (2)
online

мне гол Мельгарехо понравился


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№5 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 12:25) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Мне кстати больше понравилось, как Промес второй забивал.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№4 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 12:08) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avlasov1981
теперь дениска выпадет на пару месяцев, будет инстаграмить и праздновать bowtie

Хоть будет вам на что мастурбировать


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№3 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 12:02) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
теперь дениска выпадет на пару месяцев, будет инстаграмить и праздновать bowtie
Регистрация: 16.04.2016
№2 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 11:59) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
джеко конечно крутой забил


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:50) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Гол хороший, но в этот игровой день влетали баночки и поэффектней.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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