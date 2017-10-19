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Борис Игнатьев: ЦСКА предстал некоим аморфным образованием

Футболисты ЦСКА в матче Лиги чемпионов со швейцарским "Базелем" вообще ничего не продемонстрировали, заявил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

"В этом матче предстало некое аморфное образование: никакой конкретики ни в одной стадии развития игры. В особенности меня удручил первый тайм, когда не было движения, страсти, огня. Что присуще всем командам в таком соревновании, как Лига чемпионов. Во втором тайме, видимо, была введена некая "инъекция", эмоций стало побольше, были попытки что-то переломить. Но все время армейцы попадали на контратаки, и здесь очень плохо ЦСКА сыграл в обороне.

Но все-таки были какие-то потуги, чтобы изменить ситуацию, но это не поменяло суть. Если говорить о причинах, то тут масштабные вещи – отсутствие форвардов. Их практически нет. Играют нечто среднее между игроками средней линии и законченной молодежью, которая пока не конкурентоспособная в Лиге чемпионов. Да и еще есть ряд фамилий, которые называть неэтично, но которые не должны играть в Лиге чемпионов.

Игра с "Краснодаром" заставила выплеснуть команду много нервов и физической энергии. Хотелось бы обратиться к организаторам РФПЛ. Не надо смотреть на зарубеж, надо смотреть на нашу действительность и делать режим наибольшего комфорта для команд, участвующих в Лиге чемпионов. Нужно давать возможность лучше подготовиться и подойти в лучшем состоянии. Это звучит, может быть, непрофессионально, но жизнь говорит об этом", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
Теги: Игнатьев ЦСКА
Сегодня, 11:51
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№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 12:42) #
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online

ЦСКА отмажется в ближайшем матче чемпионата
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: casabl (Сегодня, 12:00) #
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online

У коней кризис жанра: Акинфеев всё что может тащит, а писсионеры, всё , что могут просирают. Если уже 20-летние берут защитничков на хапок, то всё , писец.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
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