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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Борис Игнатьев: ЦСКА предстал некоим аморфным образованием
Футболисты ЦСКА в матче Лиги чемпионов со швейцарским "Базелем" вообще ничего не продемонстрировали, заявил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.
"В этом матче предстало некое аморфное образование: никакой конкретики ни в одной стадии развития игры. В особенности меня удручил первый тайм, когда не было движения, страсти, огня. Что присуще всем командам в таком соревновании, как Лига чемпионов. Во втором тайме, видимо, была введена некая "инъекция", эмоций стало побольше, были попытки что-то переломить. Но все время армейцы попадали на контратаки, и здесь очень плохо ЦСКА сыграл в обороне.
Но все-таки были какие-то потуги, чтобы изменить ситуацию, но это не поменяло суть. Если говорить о причинах, то тут масштабные вещи – отсутствие форвардов. Их практически нет. Играют нечто среднее между игроками средней линии и законченной молодежью, которая пока не конкурентоспособная в Лиге чемпионов. Да и еще есть ряд фамилий, которые называть неэтично, но которые не должны играть в Лиге чемпионов.
Игра с "Краснодаром" заставила выплеснуть команду много нервов и физической энергии. Хотелось бы обратиться к организаторам РФПЛ. Не надо смотреть на зарубеж, надо смотреть на нашу действительность и делать режим наибольшего комфорта для команд, участвующих в Лиге чемпионов. Нужно давать возможность лучше подготовиться и подойти в лучшем состоянии. Это звучит, может быть, непрофессионально, но жизнь говорит об этом", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
"В этом матче предстало некое аморфное образование: никакой конкретики ни в одной стадии развития игры. В особенности меня удручил первый тайм, когда не было движения, страсти, огня. Что присуще всем командам в таком соревновании, как Лига чемпионов. Во втором тайме, видимо, была введена некая "инъекция", эмоций стало побольше, были попытки что-то переломить. Но все время армейцы попадали на контратаки, и здесь очень плохо ЦСКА сыграл в обороне.
Но все-таки были какие-то потуги, чтобы изменить ситуацию, но это не поменяло суть. Если говорить о причинах, то тут масштабные вещи – отсутствие форвардов. Их практически нет. Играют нечто среднее между игроками средней линии и законченной молодежью, которая пока не конкурентоспособная в Лиге чемпионов. Да и еще есть ряд фамилий, которые называть неэтично, но которые не должны играть в Лиге чемпионов.
Игра с "Краснодаром" заставила выплеснуть команду много нервов и физической энергии. Хотелось бы обратиться к организаторам РФПЛ. Не надо смотреть на зарубеж, надо смотреть на нашу действительность и делать режим наибольшего комфорта для команд, участвующих в Лиге чемпионов. Нужно давать возможность лучше подготовиться и подойти в лучшем состоянии. Это звучит, может быть, непрофессионально, но жизнь говорит об этом", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
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