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Около 400 болельщиков "Локомотива" поддержат команду в Тирасполе

Порядка 400 болельщиков "Локомотива" посетят матч команды в Лиге Европы по футболу против "Шерифа", который пройдет в Тирасполе, сообщает ТАСС.

"На матче ожидается 400 болельщиков "Локомотива", при этом был заявлен гостевой сектор на 500 человек. "Локомотив" сыграет в белой форме, она была заявлена на предматчевом совещании", - сообщили в пресс-службе московского клуба.
Теги: Локомотив
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:01) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Сотня где-то потерялась.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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