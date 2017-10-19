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Квинси Промес претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Форвард "Спартака" Квинси Промес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В матче с "Севильей" Промес записал на свой счет два гола и две голевые передачи.

Помимо Промеса номинированы Мохамед Салах ("Ливерпуль", 2 гола + 1 голевая передача), Дженк Тосун ("Бешикташ", 2 гола), Лионель Месси ("Барселона", 1+1), Криштиану Роналду ("Реал", 1 гол), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед", 1 гол), Эден Азар ("Челси", 2 гола), Неймар ("ПСЖ", 1 гол).

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Теги: Промес Спартак
Сегодня, 12:35
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(3)
№8 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:46) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pfkegjbl 2
Мбапе играет, а Неймар пытается доказать что он лучший. У Мбапе гол и пас

Да! Неймару стоило бы расслабиться.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№7 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 12:44) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: PanoV
Мбаппе не хуже Неймара сыграл.

Мбапе играет, а Неймар пытается доказать что он лучший. У Мбапе гол и пас


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№6 Написал: Nastas (Сегодня, 12:42) #
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online

СТОПЭ!
2 Гола и 2 голевых, при чем один краше другого что голы, что обводки!
это как у КриРо + Месси и голевая в подарок )))
Регистрация: 26.02.2017
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:42) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Мбаппе не хуже Неймара сыграл.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 12:42) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
По статистике лучший. Не кому-нибудь, а шестой команде Европы пару забил и пару голевых отдал.
Регистрация: 27.04.2009
№3 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 12:41) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Неймар отстойно играет. За что его включили. Все моменты сам завершает, когда отдать надо было. Крыса настоящая.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 12:40) #
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  •  (3)
online

лучший
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: safonas (Сегодня, 12:37) #
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online

включение в список наряду с Месси и КриРо уже очень круто


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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