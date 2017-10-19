Александр Ерохин: не сказал бы, что в России играют только из-за больших денег

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказал мнение о доходах в российском футболе.— Не припомню, чтобы мне кто-то предъявлял за это. К тому же в "Краснодаре", "Урале" или "Ростове" у меня были не сказать, чтобы уж огромные зарплаты. Конечно, есть разница в финансировании между клубами, которые борются за выживание и которые бьется за чемпионство.— Такие случаи бывают, у меня были знакомые ребята в школе "Локомотива". В определенном возрасте они считались топ-игроками, но появлялись какие-то соблазны, и они сворачивали с футбольного пути и пропадали со временем. Не знаю, в деньгах ли тут проблема или в менталитете отдельного человека, который может в чем-то оказаться разгильдяем.— Я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег. Такие клубы, как "Зенит", стремятся каждый год бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов с лучшими командами. Поэтому футбольная составляющая тут также на высоком уровне.