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Александр Ерохин: не сказал бы, что в России играют только из-за больших денег

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказал мнение о доходах в российском футболе.

— В России очень любят ругать за глаза и завидовать. Например, завидовать футболистам за то, что они дескать просто пинают мяч, но получают миллионы. Вам приходилось доказывать знакомым или друзьям, откуда такие зарплаты у футболистов?

— Не припомню, чтобы мне кто-то предъявлял за это. К тому же в "Краснодаре", "Урале" или "Ростове" у меня были не сказать, чтобы уж огромные зарплаты. Конечно, есть разница в финансировании между клубами, которые борются за выживание и которые бьется за чемпионство.

— Но ведь в России и молодым игрокам платят очень много уже в молодежных командах.

— Такие случаи бывают, у меня были знакомые ребята в школе "Локомотива". В определенном возрасте они считались топ-игроками, но появлялись какие-то соблазны, и они сворачивали с футбольного пути и пропадали со временем. Не знаю, в деньгах ли тут проблема или в менталитете отдельного человека, который может в чем-то оказаться разгильдяем.

— Большие деньги в России или выступление за европейский клуб — что бы вы выбрали?

— Я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег. Такие клубы, как "Зенит", стремятся каждый год бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов с лучшими командами. Поэтому футбольная составляющая тут также на высоком уровне.
Теги: Ерохин Зенит
Сегодня, 13:06
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