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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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УЕФА открыл дело в отношении "Боруссии" и АПОЭЛа
УЕФА открыл дело в отношении дортмундской "Боруссии" и кипрского АПОЭЛа (1:1) по итогам матча Лиги чемпионов.
Разбирательство начато по причине использования болельщиками обоих клубов пиротехники. В отношении АПОЭЛа также будут рассмотрены бросание болельщиками с трибун посторонних предметов, недостаточная организация и заблокированные на стадионе лестницы.
Как отмечается, дела "Боруссии" и АПОЭЛа будут рассмотрены соответствующей инстанцией УЕФА 16 ноября.
Р-Спорт
Разбирательство начато по причине использования болельщиками обоих клубов пиротехники. В отношении АПОЭЛа также будут рассмотрены бросание болельщиками с трибун посторонних предметов, недостаточная организация и заблокированные на стадионе лестницы.
Как отмечается, дела "Боруссии" и АПОЭЛа будут рассмотрены соответствующей инстанцией УЕФА 16 ноября.
Р-Спорт
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