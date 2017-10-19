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УЕФА открыл дело в отношении "Боруссии" и АПОЭЛа

УЕФА открыл дело в отношении дортмундской "Боруссии" и кипрского АПОЭЛа (1:1) по итогам матча Лиги чемпионов.

Разбирательство начато по причине использования болельщиками обоих клубов пиротехники. В отношении АПОЭЛа также будут рассмотрены бросание болельщиками с трибун посторонних предметов, недостаточная организация и заблокированные на стадионе лестницы.

Как отмечается, дела "Боруссии" и АПОЭЛа будут рассмотрены соответствующей инстанцией УЕФА 16 ноября.

Р-Спорт
Сегодня, 13:20
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