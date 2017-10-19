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Комитет по этике РФС намерен ужесточить наказание за нарушения регламента

Председатель комитета РФС по этике Семен Андреев сообщил о намерении комитета предложить ужесточение санкций за нарушения регламента, которые бы распространялись на все соревнования, независимо от их уровня.

"Предложения предусматривают более строгие санкции, которые бы распространялись на все соревнования, независимо от их уровня. Комитет мог бы применять санкции, которые мы считаем необходимыми, в зависимости от случая и степени происшествия

Думаю, со временем поднимем вопрос, чтобы комитет по этике сам мог инициировать дела. Поскольку члены исполкома на это смотрят крайне консервативно, пока мы начинаем с расширения лиц, которые могли бы подавать заявления", - цитирует функционера ТАСС.
Сегодня, 13:41
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 13:52) #
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Регистрация: 15.04.2011
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