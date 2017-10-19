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Александр Тарханов: вычислить договорные матчи практически невозможно. "Урал" их не играет

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов высказал мнение по поводу договорных матчей.

- В России то здесь, то там звучат обвинения в договорных матчах. Да и "Урал" тоже иногда обвиняют.

– Я работал в комиссии по договорным матчам. Вычислить их практически невозможно. Смотришь – да, все указывает на договоренность. Пересматриваешь второй раз – да нет, все так, как есть.

"Урал", точно могу сказать, не играет по договоренности. Все успехи – наши лично, равно как и ошибки. Поэтому чего пенять на кого-то, надо уметь работать над собой и все, – цитирует Тарханова "КП-Екатеринбург".
Теги: Тарханов
Сегодня, 13:58
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