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На матче "Зенит" - "Русенборг" ожидается около 51 тысяч зрителей

Матч "Зенит" - "Русенборг" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы посетят около 51 тыс. зрителей.

Норвежскую команду поддержал около 40 болельщиков, передает "RT".
Теги: Зенит
Сегодня, 14:03
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