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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Мануэл Фернандеш: заслуживаю того, чтобы бороться за место в стартовом составе сборной Португалии
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш поделился мнением о том, почему главный тренер Фернанду Сантуш не вызывает его в сборную Португалии.
"Это вопрос главному тренеру сборной. Но для меня это странно, да. По-моему, я заслуживаю того, чтобы играть за Португалию. Были моменты - например когда я играл за "Валенсию" раз в две недели, - когда я был не достоин места в сборной, но меня вызывали. А сейчас я полностью заслуживаю того, чтобы бороться за место в стартовом составе - я уж не говорю о заявочном списке из 23 футболистов. Но мое мнение не совпадает с мнением тренера. Я могу долго рассуждать об этом, но настоящую причину знает только Фернанду Сантуш.
Не думаю, что проблема в РФПЛ. Нету и Данни вызывались в сборную из РФПЛ, тут нет проблемы. К тому же "Локомотив" сейчас идёт на втором месте. Я не хочу спекулировать на эту тему. Ещё раз: я не знаю причину, на этот вопрос может ответить только главный тренер. Если это футбольные причины, мы должны уважать его решение. И я уважаю его решение", - цитирует Фернандеша "Чемпионат".
"Это вопрос главному тренеру сборной. Но для меня это странно, да. По-моему, я заслуживаю того, чтобы играть за Португалию. Были моменты - например когда я играл за "Валенсию" раз в две недели, - когда я был не достоин места в сборной, но меня вызывали. А сейчас я полностью заслуживаю того, чтобы бороться за место в стартовом составе - я уж не говорю о заявочном списке из 23 футболистов. Но мое мнение не совпадает с мнением тренера. Я могу долго рассуждать об этом, но настоящую причину знает только Фернанду Сантуш.
Не думаю, что проблема в РФПЛ. Нету и Данни вызывались в сборную из РФПЛ, тут нет проблемы. К тому же "Локомотив" сейчас идёт на втором месте. Я не хочу спекулировать на эту тему. Ещё раз: я не знаю причину, на этот вопрос может ответить только главный тренер. Если это футбольные причины, мы должны уважать его решение. И я уважаю его решение", - цитирует Фернандеша "Чемпионат".
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