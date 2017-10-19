Опрос:

Новости партнеров

Борис Игнатьев: в "Торпедо" финансирование стабильное, чего раньше не было

Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев рассказал, что не знает ничего насчет своего будущего после смены руководства в клубе.

"Я еще ни разу не слышал и не видел тех людей, которые находятся во главе будущего проекта. На футболистах это (смена руководства и владельца) не сказывается, это сказывается на тех, кто толкает паровоз, а тем, кто в паровозе, какая разница, какой президент. Им важно, чтобы соблюдали договоры и так далее. Что касается моего будущего, то я ничего не знаю.

Если говорить про финансирование, то оно стабильное, зарплата стабильно выплачивается, чего раньше не было. Команде есть, где тренироваться. Да, это не нечто шикарное, но финансирование на нормальном уровне для ПФЛ. Выход в ФНЛ? Как-то "Арарат" оторвался, почему нельзя их догнать? В футболе все бывает", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
Теги: Торпедо Игнатьев
Сегодня, 14:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.