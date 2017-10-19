Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:08
Мануэл Фернандеш: заслуживаю того, чтобы бороться за место в стартовом составе сборной Португалии
Мануэл Фернандеш: заслуживаю того, чтобы бороться за место в стартовом составе сборной Португалии
13:58
Александр Тарханов: вычислить договорные матчи практически невозможно. "Урал" их не играет (1)
Александр Тарханов: вычислить договорные матчи практически невозможно. "Урал" их не играет (1)
13:35
Еще одни викинги и постсоветское дерби. "Зенит" и "Локомотив" продолжают борьбу в Лиге Европы (2)
Еще одни викинги и постсоветское дерби. "Зенит" и "Локомотив" продолжают борьбу в Лиге Европы (2)
10:23
Алексей Еременко: Рома как "брошенка". Такое жесткое наказание, как будто он человека убил (21)
Алексей Еременко: Рома как "брошенка". Такое жесткое наказание, как будто он человека убил (21)
09:33
Жозе Моуринью: иногда начинает казаться, что хорошая игра в обороне – это чуть ли не преступление
Жозе Моуринью: иногда начинает казаться, что хорошая игра в обороне – это чуть ли не преступление
Борис Игнатьев: в "Торпедо" финансирование стабильное, чего раньше не было
Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев рассказал, что не знает ничего насчет своего будущего после смены руководства в клубе.
"Я еще ни разу не слышал и не видел тех людей, которые находятся во главе будущего проекта. На футболистах это (смена руководства и владельца) не сказывается, это сказывается на тех, кто толкает паровоз, а тем, кто в паровозе, какая разница, какой президент. Им важно, чтобы соблюдали договоры и так далее. Что касается моего будущего, то я ничего не знаю.
Если говорить про финансирование, то оно стабильное, зарплата стабильно выплачивается, чего раньше не было. Команде есть, где тренироваться. Да, это не нечто шикарное, но финансирование на нормальном уровне для ПФЛ. Выход в ФНЛ? Как-то "Арарат" оторвался, почему нельзя их догнать? В футболе все бывает", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
"Я еще ни разу не слышал и не видел тех людей, которые находятся во главе будущего проекта. На футболистах это (смена руководства и владельца) не сказывается, это сказывается на тех, кто толкает паровоз, а тем, кто в паровозе, какая разница, какой президент. Им важно, чтобы соблюдали договоры и так далее. Что касается моего будущего, то я ничего не знаю.
Если говорить про финансирование, то оно стабильное, зарплата стабильно выплачивается, чего раньше не было. Команде есть, где тренироваться. Да, это не нечто шикарное, но финансирование на нормальном уровне для ПФЛ. Выход в ФНЛ? Как-то "Арарат" оторвался, почему нельзя их догнать? В футболе все бывает", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.