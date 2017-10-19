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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Мануэл Фернандеш: шансы "Локомотива" на чемпионство - 5%
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш оценил шансы железнодорожников на чемпионство в нынешнем сезоне в РФПЛ.
"Впереди много игр - это долгий путь. Перед началом чемпионата мы обсуждали, что задача на сезон - попасть в пятёрку. Сейчас мы шаг за шагом к этому идем. Каждая команда хочет быть чемпионом, но нужно быть реалистами. Если в апреле-начале мая мы ещё будем участвовать в борьбе за золото - круто.
В процентном отношении у "Локо" на данный момент шансы на чемпионство - пять процентов. Я не пессимист, а всего лишь реалист. Впереди сложнейший отрезок. Может, после "Краснодара" я назову 6%, после ЦСКА - 10%. Посмотрим", - цитирует Фернандеша "Чемпионат".
"Впереди много игр - это долгий путь. Перед началом чемпионата мы обсуждали, что задача на сезон - попасть в пятёрку. Сейчас мы шаг за шагом к этому идем. Каждая команда хочет быть чемпионом, но нужно быть реалистами. Если в апреле-начале мая мы ещё будем участвовать в борьбе за золото - круто.
В процентном отношении у "Локо" на данный момент шансы на чемпионство - пять процентов. Я не пессимист, а всего лишь реалист. Впереди сложнейший отрезок. Может, после "Краснодара" я назову 6%, после ЦСКА - 10%. Посмотрим", - цитирует Фернандеша "Чемпионат".
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