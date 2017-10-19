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Мануэл Фернандеш: шансы "Локомотива" на чемпионство - 5%

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш оценил шансы железнодорожников на чемпионство в нынешнем сезоне в РФПЛ.

"Впереди много игр - это долгий путь. Перед началом чемпионата мы обсуждали, что задача на сезон - попасть в пятёрку. Сейчас мы шаг за шагом к этому идем. Каждая команда хочет быть чемпионом, но нужно быть реалистами. Если в апреле-начале мая мы ещё будем участвовать в борьбе за золото - круто.

В процентном отношении у "Локо" на данный момент шансы на чемпионство - пять процентов. Я не пессимист, а всего лишь реалист. Впереди сложнейший отрезок. Может, после "Краснодара" я назову 6%, после ЦСКА - 10%. Посмотрим", - цитирует Фернандеша "Чемпионат".
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 15:13
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№2 Написал: язва (Сегодня, 15:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
правильно говорит.. какое нах чемпионство с такой игрой


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него с расстегнутой ширинкой вью.
Регистрация: 25.09.2016
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:23) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Паникеров расстреливать...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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