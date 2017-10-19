Опрос:

Новости партнеров

Сборная России поздравила Габулова с 34-летием

Сборная России? поздравила с днем рождения вратаря национальной команды и тульского "Арсенала" Владимира Габулова.

Сегодня голкиперу исполняется 34 года.

Габулов выступает за сборную России с 2007 года. За это время он провел 10 матчей. В последний раз он выходил на поле в марте 2013 года в товарищеском матче против Бразилии (1:1).

Теги: Сборная России Габулов
Сегодня, 16:03
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.