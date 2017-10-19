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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сборная России поздравила Габулова с 34-летием
Сборная России? поздравила с днем рождения вратаря национальной команды и тульского "Арсенала" Владимира Габулова.
Сегодня голкиперу исполняется 34 года.
Габулов выступает за сборную России с 2007 года. За это время он провел 10 матчей. В последний раз он выходил на поле в марте 2013 года в товарищеском матче против Бразилии (1:1).
Сегодня голкиперу исполняется 34 года.
Габулов выступает за сборную России с 2007 года. За это время он провел 10 матчей. В последний раз он выходил на поле в марте 2013 года в товарищеском матче против Бразилии (1:1).
Поздравляем голкипера @TeamRussia Владимира Габулова с днем рождения! Успехов во всём! pic.twitter.com/OwgxOIt17E— Сборная России (@TeamRussia) October 19, 2017
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