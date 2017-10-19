Сэм Эллардайс: я не готов возглавить "Лестер"

Бывший главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс заявил, что не готов работать в "Лестере"."Лестер" - большой клуб. Я бы хотел управлять им, но не думаю, что настало время. Я не готов. Будучи много лет в футболе и сейчас находясь без команды, я наслаждаюсь своей жизнь", - приводит слова Эллардайса talkSPORT.