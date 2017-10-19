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Сэм Эллардайс: я не готов возглавить "Лестер"

Бывший главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс заявил, что не готов работать в "Лестере".

"Лестер" - большой клуб. Я бы хотел управлять им, но не думаю, что настало время. Я не готов. Будучи много лет в футболе и сейчас находясь без команды, я наслаждаюсь своей жизнь", - приводит слова Эллардайса talkSPORT.
Теги: Эллардайс Лестер
Сегодня, 16:48
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