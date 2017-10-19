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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Квинси Промес вошел в команду недели Лиги чемпионов по версии УЕФА
Стала известна команда недели Лиги чемпионов по версии УЕФА.
Она выглядит следующим образом: Альфонс Ареола (ПСЖ), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Матс Хуммельс ("Бавария"), Александр Коларов (Коларов"), Квинси Промес ("Спартак"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Бернард ("Шахтёр"), Таулант Джака ("Базель"), Эден Азар ("Челси"), Мохамед Салах и Роберто Фирмино (оба - "Ливерпуль").
Она выглядит следующим образом: Альфонс Ареола (ПСЖ), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Матс Хуммельс ("Бавария"), Александр Коларов (Коларов"), Квинси Промес ("Спартак"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Бернард ("Шахтёр"), Таулант Джака ("Базель"), Эден Азар ("Челси"), Мохамед Салах и Роберто Фирмино (оба - "Ливерпуль").
Here's the #UCLfantasy Football Team of the Week!— Champions League (@ChampionsLeague) October 19, 2017
How many did you have in your XI?#UCL @PlayStationEU pic.twitter.com/jpSg2lmiia
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