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Квинси Промес вошел в команду недели Лиги чемпионов по версии УЕФА

Стала известна команда недели Лиги чемпионов по версии УЕФА.

Она выглядит следующим образом: Альфонс Ареола (ПСЖ), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Матс Хуммельс ("Бавария"), Александр Коларов (Коларов"), Квинси Промес ("Спартак"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Бернард ("Шахтёр"), Таулант Джака ("Базель"), Эден Азар ("Челси"), Мохамед Салах и Роберто Фирмино (оба - "Ливерпуль").

Теги: Промес Спартак
Сегодня, 18:15
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(0)
№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 18:30) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
а где Селихов?

Видать Ареола чудеса получше творил
Регистрация: 27.08.2008
№2 Написал: язва (Сегодня, 18:30) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Как приятно..
Растет наш Антоха Квинси.. И растет и цена на него..


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него с расстегнутой ширинкой вью.
Регистрация: 25.09.2016
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:27) #
  • -3
  •  (3)

а где Селихов?
Регистрация: 20.04.2016
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