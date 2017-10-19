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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Кирьяков: давно не видел, чтобы ЦСКА не попадал в створ ворот весь матч
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой сказал, что главной причиной поражения ЦСКА от «Базеля» в матче группового этапа Лиги чемпионов (0:2) стала неуверенная игра в атаке, поразмышлял о шансах красно-синих выйти в плей-офф еврокубков, а также поделился ожиданиями от матчей Лиги Европы «Зенит» - «Русенбеорг» и «Шериф» - «Локомотив».
- ЦСКА не взял очки в этом матче, потому что плохо играл. Особенно в атаке, - сказал Кирьяков. - Давно не видел, чтобы ЦСКА не попадал в створ ворот ни разу за весь матч. Непонятной была игра в первом тайме . Создавалось впечатление, что футболисты не знают, как взламывать оборону соперника. Сваливались очень много на индивидуальные действия. Причем эти индивидуальные действия были в основном в центральной зоне. Перед штрафной площадью соперника, где было большое скопление игроков «Базеля». Так что ничего существенного красно-синие у ворот соперника не создали. Во втором тайме пытались сделать какой-то прессинг, пытались упростить игру: делали передачи вперед, старались цепляться, но это тоже было малоэффективно. А когда еще в такой ситуации оголяются тылы, когда появляются свободные зоны, играть против соперника у которого есть быстрые футболисты, становится нелегко. У «Базеля» было еще несколько возможностей забить, но выручил Игорь Акинфеев.
- Каковы шансы армейцев на выход в плей-офф?
- Шансы есть даже тогда, когда кажется, что их нет. В футболе все возможно. Порой здесь случаются удивительные вещи. Конечно же, не стоит опускать руки: надо бороться даже несмотря на то, что сейчас все далеко не идеально получается. Надо все это проанализировать и искать выход из сложившейся ситуации. Не все потеряно. Но пока, наверное, правильнее говорить только о продолжении борьбы в плей-офф Лиги Европы. Если будет происходить, то что мы видим сейчас, то и в Лигу Европы пробиться будет очень трудно. Сейчас все зависит от тренерского штаба, от самих футболистов. Как они все это проанализируют. Нужно искать выход из этой ситуации.
- «Зенит» в четверг в Лиге Европы встретится с «Русенборгом», а «Локомотив» в этом же турнире - с «Шерифом». Какой видится расстановка сил?
- Сейчас, после поражения «Зенита» от тульского «Арсенала», все говорит о том, что игроки петербургской команды постараются реабилитироваться за эту неудачу в глазах болельщиков. Тем более что публика сейчас очень охотно ходит на матчи «Зенита». Уверен, что зрители будут гнать команду вперед. Если в матче с «Арсеналом» были какие-то факторы, косвенно повлиявшие на результат (недооценка соперника, игры за сборную), то сейчас подобные факторы места иметь не будут. От «Зенита» с таким мощным составом ждут только победы.
«Шериф» - «Локомотив»? Здесь все зависит от того, насколько серьезно отнесутся к этой игре железнодорожники. Не стоит забывать, что у них сейчас появляется шанс добиться высокого результата в чемпионате страны. Понятно, что игры такого плана могут этому помешать. Тем более после непредвиденного поражения в Уфе. Думаю, что состав и настрой на матч с «Шерифом» будут зависеть именно от этих факторов. Сейчас трудно прогнозировать, что выберет Юрий Павлович Семин. Все-таки «Локо» уже набрал в Лиге Европы определенное количество очков, что позволяет более-менее уверенно чувствовать себя. Нельзя исключать, что некоторым игрокам основного состава он предоставит отдых.
- ЦСКА не взял очки в этом матче, потому что плохо играл. Особенно в атаке, - сказал Кирьяков. - Давно не видел, чтобы ЦСКА не попадал в створ ворот ни разу за весь матч. Непонятной была игра в первом тайме . Создавалось впечатление, что футболисты не знают, как взламывать оборону соперника. Сваливались очень много на индивидуальные действия. Причем эти индивидуальные действия были в основном в центральной зоне. Перед штрафной площадью соперника, где было большое скопление игроков «Базеля». Так что ничего существенного красно-синие у ворот соперника не создали. Во втором тайме пытались сделать какой-то прессинг, пытались упростить игру: делали передачи вперед, старались цепляться, но это тоже было малоэффективно. А когда еще в такой ситуации оголяются тылы, когда появляются свободные зоны, играть против соперника у которого есть быстрые футболисты, становится нелегко. У «Базеля» было еще несколько возможностей забить, но выручил Игорь Акинфеев.
- Каковы шансы армейцев на выход в плей-офф?
- Шансы есть даже тогда, когда кажется, что их нет. В футболе все возможно. Порой здесь случаются удивительные вещи. Конечно же, не стоит опускать руки: надо бороться даже несмотря на то, что сейчас все далеко не идеально получается. Надо все это проанализировать и искать выход из сложившейся ситуации. Не все потеряно. Но пока, наверное, правильнее говорить только о продолжении борьбы в плей-офф Лиги Европы. Если будет происходить, то что мы видим сейчас, то и в Лигу Европы пробиться будет очень трудно. Сейчас все зависит от тренерского штаба, от самих футболистов. Как они все это проанализируют. Нужно искать выход из этой ситуации.
- «Зенит» в четверг в Лиге Европы встретится с «Русенборгом», а «Локомотив» в этом же турнире - с «Шерифом». Какой видится расстановка сил?
- Сейчас, после поражения «Зенита» от тульского «Арсенала», все говорит о том, что игроки петербургской команды постараются реабилитироваться за эту неудачу в глазах болельщиков. Тем более что публика сейчас очень охотно ходит на матчи «Зенита». Уверен, что зрители будут гнать команду вперед. Если в матче с «Арсеналом» были какие-то факторы, косвенно повлиявшие на результат (недооценка соперника, игры за сборную), то сейчас подобные факторы места иметь не будут. От «Зенита» с таким мощным составом ждут только победы.
«Шериф» - «Локомотив»? Здесь все зависит от того, насколько серьезно отнесутся к этой игре железнодорожники. Не стоит забывать, что у них сейчас появляется шанс добиться высокого результата в чемпионате страны. Понятно, что игры такого плана могут этому помешать. Тем более после непредвиденного поражения в Уфе. Думаю, что состав и настрой на матч с «Шерифом» будут зависеть именно от этих факторов. Сейчас трудно прогнозировать, что выберет Юрий Павлович Семин. Все-таки «Локо» уже набрал в Лиге Европы определенное количество очков, что позволяет более-менее уверенно чувствовать себя. Нельзя исключать, что некоторым игрокам основного состава он предоставит отдых.
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