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Сослан Джанаев не тренируется с "Рубином" перед матчем с "Динамо"

Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев тренировался по индивидуальной программе перед матчем 14-го тура чемпионата России с "Динамо", передает "Бизнес Online".

Голкипер проводил занятие в тренажерном зале. Остальные игроки казанцев тренировались в общей группе.
Теги: Джанаев Рубин Динамо
Сегодня, 19:01
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