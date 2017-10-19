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Rusfootball.info опустился на седьмое место в рейтинге самых цитируемых спортивных медиаресурсов

Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за III квартал 2017 года.

Портал Rusfootball.info опустился на одну позицию: наш сайт занял 7-е место среди всех спортивных СМИ. Шестую строчку занял "Наш футбол". Возглавляет рейтинг по-прежнему "Р-Спорт". Первая десятка рейтинга выглядит так:

Rusfootball.info опустился на седьмое место в рейтинге самых цитируемых спортивных медиаресурсов
Сегодня, 19:14
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6
(1)
№6 Написал: ivankorj Череповец (Сегодня, 20:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ну что, дно уже нащупали?
Регистрация: 29.03.2014
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:50) #
  • 0
  •  (0)
online

Спортивный ресурс?
Регистрация: 26.01.2007
№4 Написал: язва (Сегодня, 19:44) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А тут свои новости есть? Вью футболистов, вью тренеров?

Тут есть только вью от питарка червя и больше никуя..
Давайте закрывайтесь уже.. Сайт паразит


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него с расстегнутой ширинкой вью.
Регистрация: 25.09.2016
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:32) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
убил вам рейтинг Червиченко
Регистрация: 3.08.2016
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:25) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
меньше херни постить надо
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:17) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Ну и?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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