Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч с "Шерифом"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с молдавским "Шерифом".Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, Фарфан, Ан. Миранчук, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Эдер.Запасные: Медведев, Касаев, Михалик, Коломейцев, Ротенберг, В. Денисов, Баринов.