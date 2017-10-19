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Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч с "Шерифом"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с молдавским "Шерифом".

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, Фарфан, Ан. Миранчук, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Эдер.

Запасные: Медведев, Касаев, Михалик, Коломейцев, Ротенберг, В. Денисов, Баринов.
Теги: Локомотив Шериф
Сегодня, 21:16
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№2 Написал: baden69 (Сегодня, 21:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Паровозам хорошей игры и победы!!!
Регистрация: 31.08.2010
№1 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 21:53) #
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Где молодняк? Где Лысов? Баринов в запасе....
Регистрация: 27.09.2015
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