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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Агент: Бензема не собирается покидать "Реал"
Агент нападающего "Реала" Карима Бензема Карим Джазири заявил, что форвард не намерен покидать команду.
"Бензема доволен своим положением в команде. Он продлил контракт с клубом в прошлом месяце и не собирается покидать "Реал", - цитирует агента Sport.es.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Арсенала".
"Бензема доволен своим положением в команде. Он продлил контракт с клубом в прошлом месяце и не собирается покидать "Реал", - цитирует агента Sport.es.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Арсенала".
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