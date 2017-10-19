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Агент: Бензема не собирается покидать "Реал"

Агент нападающего "Реала" Карима Бензема Карим Джазири заявил, что форвард не намерен покидать команду.

"Бензема доволен своим положением в команде. Он продлил контракт с клубом в прошлом месяце и не собирается покидать "Реал", - цитирует агента Sport.es.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Арсенала".
Теги: Бензема Реал
Сегодня, 21:18
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