Алексей Миранчук перед матчем с "Шерифом" получил травму

?? Алексей Миранчук накануне получил небольшое повреждение. Брат будет готовиться к «Краснодару» ?? #ШерифЛоко — ФК Локомотив (@fclokomotiv) October 19, 2017

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук не попал в заявку на матч группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" из-за небольшого повреждения.Игрок будет готовиться к следующей игре против "Краснодара".