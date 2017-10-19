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Алексей Миранчук перед матчем с "Шерифом" получил травму

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук не попал в заявку на матч группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" из-за небольшого повреждения.

Игрок будет готовиться к следующей игре против "Краснодара".

Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 21:38
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