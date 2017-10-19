Опрос:

Новости партнеров

Покер Виллиана Жозе помог "Реал Сосьедад" разгромить "Вардар"

В матче группового турнира Лиги Европы "Реал Сосьедад" с крупным счетом переиграл "Вардар" – 5:0.

Четыре мяча в составе испанцев забил нападающий Виллиан Жозе.
Теги: Реал Сосьедад
Сегодня, 21:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.