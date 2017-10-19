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"Заря" выиграла у "Герты", "Атлетик" сыграл вничью с "Эстерсундом"

В матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы "Заря" одержала победу над "Гертой" – 2:1.

В другой встрече "Атлетик" сыграл вничью с "Эстерсундом" – 2:2.
Теги: Заря Герта Атлетик
Сегодня, 21:55
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