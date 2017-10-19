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"Локомотив" в гостях сыграл вничью с "Шерифом"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Локомотив" на выезде поделил очки с "Шерифом".

Лига Европы

3 тур

"Шериф" - "Локомотив" 1:1

Голы: Миранчук Ан, 20, Бадибанга, 30

"Шериф": Микулич, Посмак, Кристиано, Сушич, Кулушич, Кендыш, Антон, Маседа, Брезовец, (Балима, 77), Бадибанга, Мугоша, (Дамашкан, 88).

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, Фарфан, Ан. Миранчук, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Эдер, (Коломейцев, 69).

Предупреждения: Кегдыш, 40, Посмак, 78, Игнатьев, 87, Дамашкан, 90
Теги: Шериф Локомотив
Вчера, 23:56
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13
(1)
№13 Написал: Полиграф Полиграфыч (Сегодня, 00:14) #
  • +1
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online

Хотелось бы услышать от Сёмина подробный обзор (как после СК) эпизода в конце матча. Да и местных знатоков, которые чёт про купленного судью писали, тож интересно почитать.
Регистрация: 1.05.2017
№12 Написал: nord_MEPhi Северодвинск (Сегодня, 00:13) #
  • +1
  •  (1)

Глубины состава у Локо в принципе нет, так что нормально.


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Conscientia mille testes
Регистрация: 4.09.2009
№11 Написал: kurbath тула (Сегодня, 00:10) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
нормально все-могло быть намного хуже
Регистрация: 20.11.2015
№10 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:08) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Не проиграли и здорово. И такая тактика - победа дома ничья в гостях тоже имеет право на существование. Гильерме за концовку матча особый респект. Ну и последнее, еще одна португальская команда проиграла сегодня, набрав 0 очков на пятерых португальцы еще отдалились от нас в зачете УЕФА.
Регистрация: 20.03.2014
№9 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 00:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Злин до сих пор играет с Копенгагеном) 1-1.
Регистрация: 12.06.2016
№8 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 00:06) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
обычный рабочий результат. могли и проиграть,но такое хоть интересней смотреть,чем матч с Уфой. идем дальше!
Регистрация: 9.11.2011
№7 Написал: Плакса Миртл Кировск (Сегодня, 00:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Было такое впечатление, что против Доко Ливерпуль играл, а не Шериф. Если бы не Гильерме, то проиграли бы... Да-да. worried
Регистрация: 5.04.2015
№6 Написал: boralex саратов (Сегодня, 00:02) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Гиле слава! Торчали бы с разгромом...


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№5 Написал: лунатик Санкт-Петербург (Сегодня, 00:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
НЕПОНЯТНЫЙ ФУТБОЛ.
Регистрация: 16.11.2009
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:00) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
унылый блевантин в исполнение Палыча
Регистрация: 3.08.2016
№3 Написал: QoshaK Екатеринбург (Вчера, 23:59) #
  • +3
  •  (5)

Трусливый говнофутбол в исполнении Локомотива.
Регистрация: 27.09.2015
№2 Написал: scorpion 69 колпино (Вчера, 23:58) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Хоть не проиграли,как конявые утешает
Регистрация: 3.02.2011
№1 Написал: Русич Асгард (Вчера, 23:57) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Норм,сойдет.
Регистрация: 15.08.2013
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