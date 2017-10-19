"Локомотив" в гостях сыграл вничью с "Шерифом"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Локомотив" на выезде поделил очки с "Шерифом".Лига Европы3 турМиранчук Ан, 20, Бадибанга, 30"Шериф": Микулич, Посмак, Кристиано, Сушич, Кулушич, Кендыш, Антон, Маседа, Брезовец, (Балима, 77), Бадибанга, Мугоша, (Дамашкан, 88)."Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, Фарфан, Ан. Миранчук, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Эдер, (Коломейцев, 69).Предупреждения: Кегдыш, 40, Посмак, 78, Игнатьев, 87, Дамашкан, 90