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"Эвертон" дома уступил "Лиону"

Матч группового турнира Лиги Европы "Эвертон" – "Лион" завершился победой гостей – 2:1.

Лига Европы

3 тур

"Эвертон" - "Лион" 1:2

Голы: Фекир, 6 (пен.), Уильямс, 69, Траоре, 75

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Мартина, Кин, Уильямс, Дэвис, Влашич, Шнейдерлен (Сигурдссон, 57), Классен (Лукман, 46), Калверт-Льюин, Миральяс (Рамирес, 68)

"Лион": Лопеш, Тете, Марсал, Марсело, Дьякаби, Ауа, Тусар, Траоре, Маолида (Корне, 70), Фекир (Ферри, 61), Депай

Предупреждения: Лукман, 55, Уильямс, 65, Траоре, 65
Теги: Эвертон Лион
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