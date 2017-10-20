Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Милан" не смог обыграть АЕК на своем поле

"Милан" и греческий АЕК сыграли вничью в 3-м туре гурппового турнира Лиги Европы - 0:0.

Лига Европы

3 тур

"Милан" - "АЕК Афины" 0:0

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Родригес, Бонуччи, Мусаккио, Локателли, Бонавентура (Кессье, 72), Чалханоглу, Сусо (Борини, 83), Кутроне, Силва (Калинич, 62)

"АЕК Афины": Анестис, Лопеш, Гало, Дзанетопулос, Враньеш, Бакакис, Симоеш, Юханссон, Манталос (Галанопулос, 90+3), Христодулопулос (Араужо, 64), Ливайя (Бакасетас, 76)

Предупреждения: Симоеш, 28, Локателли, 37, Манталос, 73, Ливайя, 79
Теги: Милан АЕК
Сегодня, 00:18
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.