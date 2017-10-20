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Юрий Семин: вот что значит видеоповтор – ни один судья не взял бы на себя ответственность

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матче с "Шерифом" (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы заявил, что если бы не видеоповтор, ни один арбитр не засчитал бы гол соперника.

"Нелогично пропустили мяч. Хотя у них были и другие шансы. Вот что значит видеоповтор – ни один судья не взял бы на себя ответственность", - сказал Семин в эфире "Матч ТВ".
Теги: Семин Шериф Локомотив
Сегодня, 01:05
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