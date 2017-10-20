Юрий Семин: вот что значит видеоповтор – ни один судья не взял бы на себя ответственность

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матче с "Шерифом" (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы заявил, что если бы не видеоповтор, ни один арбитр не засчитал бы гол соперника."Нелогично пропустили мяч. Хотя у них были и другие шансы. Вот что значит видеоповтор – ни один судья не взял бы на себя ответственность", - сказал Семин в эфире "Матч ТВ".