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Эшли Янг: не думаю, что есть вратарь лучше Де Хеа

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг поделился мнением об игре вратаря клуба Давида де Хеа.

"Я не думаю, что есть вратарь лучше Де Хеа. Он это доказал. На критику мы внимания не обращаем. Это одна из тех вещей, которые люди используют, когда кто-то преуспел в чем-то. Уверен, что в конце сезона мы с улыбкой будем ее вспоминать", - цитирует Янга Goal.com.
Теги: Янг де Хеа Манчестер Юнайтед
Сегодня, 05:14
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