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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Эшли Янг: не думаю, что есть вратарь лучше Де Хеа
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг поделился мнением об игре вратаря клуба Давида де Хеа.
"Я не думаю, что есть вратарь лучше Де Хеа. Он это доказал. На критику мы внимания не обращаем. Это одна из тех вещей, которые люди используют, когда кто-то преуспел в чем-то. Уверен, что в конце сезона мы с улыбкой будем ее вспоминать", - цитирует Янга Goal.com.
"Я не думаю, что есть вратарь лучше Де Хеа. Он это доказал. На критику мы внимания не обращаем. Это одна из тех вещей, которые люди используют, когда кто-то преуспел в чем-то. Уверен, что в конце сезона мы с улыбкой будем ее вспоминать", - цитирует Янга Goal.com.
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