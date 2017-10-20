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Антон Миранчук: считаю, что "Шериф" нужно было обыгрывать

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук прокомментировал гостевую игру Лиги Европы с молдавским "Шерифом" (1:1).

"Гол "Шерифу" стал для меня первым за "Локомотив", но это не принесло положительного результата, что огорчает. Я считаю, что "Шериф" нужно было обыгрывать.

Нужно было выжимать максимум из моментов в первом тайме. Конечно, команда не хватало Леши, который получил небольшую травму", - цитирует Миранчука официальный сайт "Локомотива".
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 06:33
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