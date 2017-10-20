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Алексей Сафонов: думаю, зимой Караваев сменит клуб

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о ситуации с российским защитником "Спарты" Вячеславом Караваевым.

"Переживаю за Караваева, поскольку в "Спарте" посчитали, что раз команда не выступает в еврокубках, то надо наигрывать своих. Они рассчитывали, что летом получат за Вячеслава деньги, а в последний момент переход в "Локомотив" сорвался.

Думаю, у Семина в приоритете был нападающий, а Геркус на тот момент договорился с защитником, и в итоге тренер сказал, что раз нет нападающего, то и защитник не нужен. В итоге попали под раздачу, игрок оказался крайним.

Караваев зимой может сменить клуб и, думаю, сменит. Не знаю, вернётся ли он в Россию. Есть разные варианты. Вячеслава признали лучшим защитником, лучшим иностранцем чемпионата Чехии, а сейчас его на поле выпускают редко. Раз такая ситуация, значит, зимой будем её менять", - цитирует Сафонова "Чемпионат" со ссылкой на в эфир "Спорт FM".
Теги: Спарта Караваев Сафонов
Сегодня, 06:39
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