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Юрий Ковтун: "Спартак" наконец приходит в себя после неудачного старта сезона

Бывший футболист "Спартака" Юрий Ковтун подвел итоги матча Лиги чемпионов между красно-белыми и испанской "Севильей" (5:1).

"Это был день "Спартака" во всех планах. Команда нашла свою игру и реализовала практически все созданные моменты. Безусловно, на стороне красно-белых была и удача, но нельзя сказать, что это стало главным залогом успеха. Я бы отметил великолепное качество игры команды и отличную, практически стопроцентную реализацию своих моментов.

"Севилья" выглядела лучше "Спартака" в определенные временные отрезки матча, но по исполнительскому классу, командной игре и индивидуальным действиям футболистов красно-белые оказались на голову сильнее соперника. И это заслуга каждого игрока и тренерского штаба. Радует, что "Спартак" наконец приходит в себя после неудачного психологического и игрового отрезка на старте сезона", - цитируют Ковтуна "Известия".
Теги: Ковтун Спартак
Сегодня, 06:46
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