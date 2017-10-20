Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Спартак" поздравил Дмитрия Аленичева с 45-летием

"Спартак" поздравил экс-футболиста и бывшего главного тренера красно-белых Дмитрия Анатольевича с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, успехов и больших побед. Специалисту исполнилось 45 лет.

Аленичев пришел в "Спартак" в 1994 году и выступал в составе красно-белых до 1998-го, когда началась его карьера в Европе. В составе красно-белых Аленичев четырежды выигрывал с командой чемпионат России и дважды становился обладателем Кубка страны.

В составе португальского "Порту" он выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. В 2004 году Аленичев вновь вернулся в "Спартак", где в 2006-м завершил карьеру игрока. Всего в составе красно-белых он провел 195 матчей и забил 31 мяч.

Тренерскую карьеру Дмитрий Аленичев начал в 2010 году. С 10 июня 2015 года до 5 августа 2016 года - был главным тренером московского "Спартака".

ФК "Спартак" Москва
Теги: Аленичев Спартак
Сегодня, 07:45
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.