Форвард "Реала Сосьедад" Виллиан стал четвертым игроком, кто оформил покер в Лиге Европы

Нападающий "Реала Сосьедад" Виллиан Жозе в матче группового этапа Лиги Европы с "Вардаром" (6:0) забил 4 гола.25-летний бразилец стал четвертым игроком в истории турнира, оформившим покер в одной игре.Ранее подобное удалось форварду "Порту" Радамелю Фалькао во встрече с "Вильярреалом" (5:1, сезон-2010/11) и Эдинсону Кавани ("Наполи") в матче с "Днепром" (4:2, 2012/13).Нападающий "Атлетика" Ариц Адурис - единственный, кто забил в игре Лиги Европы пять мячей. Это случилось в прошлом сезоне в матче с "Генком" (5:3).