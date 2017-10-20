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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Форвард "Реала Сосьедад" Виллиан стал четвертым игроком, кто оформил покер в Лиге Европы
Нападающий "Реала Сосьедад" Виллиан Жозе в матче группового этапа Лиги Европы с "Вардаром" (6:0) забил 4 гола.
25-летний бразилец стал четвертым игроком в истории турнира, оформившим покер в одной игре.
Ранее подобное удалось форварду "Порту" Радамелю Фалькао во встрече с "Вильярреалом" (5:1, сезон-2010/11) и Эдинсону Кавани ("Наполи") в матче с "Днепром" (4:2, 2012/13).
Нападающий "Атлетика" Ариц Адурис - единственный, кто забил в игре Лиги Европы пять мячей. Это случилось в прошлом сезоне в матче с "Генком" (5:3).
Sports.ru
25-летний бразилец стал четвертым игроком в истории турнира, оформившим покер в одной игре.
Ранее подобное удалось форварду "Порту" Радамелю Фалькао во встрече с "Вильярреалом" (5:1, сезон-2010/11) и Эдинсону Кавани ("Наполи") в матче с "Днепром" (4:2, 2012/13).
Нападающий "Атлетика" Ариц Адурис - единственный, кто забил в игре Лиги Европы пять мячей. Это случилось в прошлом сезоне в матче с "Генком" (5:3).
Sports.ru
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