Александр Алаев: ведем переговоры о товарищеском матче с Францией в марте

Генеральный директор РФС Александр Алаев отметил, что при подготовке к ЧМ-2018 сборная проведет 20 матчей. По его словам, один из них, возможно, будет против национальной команды Франции.– А можем вместе подвести предварительные итоги. Готовясь к чемпионату мира, сборная в итоге проведет 20 матчей (если бы команда вышла из группы на Кубке конфедераций, было бы 22). Из этих 20, если все будет по нашему плану, 16 сыграем дома, 4 – на выезде. По зонам: 9 соперников представляют Европу, 3 – Латинскую Америку, 3 – Азию, 2 – Африку, 1 – Океанию. 10 наших соперников уже прошли на чемпионат мира. И 7 сборных – из топ-10 рейтинга ФИФА.– Вероятность такая существует. И желание у нас огромное. Не будем пока ничего гарантировать, скажу лишь, что ведем переговоры, которые, как мы надеемся, увенчаются успехом.