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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Алаев: ведем переговоры о товарищеском матче с Францией в марте
Генеральный директор РФС Александр Алаев отметил, что при подготовке к ЧМ-2018 сборная проведет 20 матчей. По его словам, один из них, возможно, будет против национальной команды Франции.
– В целом считаете наш календарь товарищеских матчей полноценным?
– А можем вместе подвести предварительные итоги. Готовясь к чемпионату мира, сборная в итоге проведет 20 матчей (если бы команда вышла из группы на Кубке конфедераций, было бы 22). Из этих 20, если все будет по нашему плану, 16 сыграем дома, 4 – на выезде. По зонам: 9 соперников представляют Европу, 3 – Латинскую Америку, 3 – Азию, 2 – Африку, 1 – Океанию. 10 наших соперников уже прошли на чемпионат мира. И 7 сборных – из топ-10 рейтинга ФИФА.
– В мартовское окно сыграем еще и с Францией?
– Вероятность такая существует. И желание у нас огромное. Не будем пока ничего гарантировать, скажу лишь, что ведем переговоры, которые, как мы надеемся, увенчаются успехом.
СЭ
– В целом считаете наш календарь товарищеских матчей полноценным?
– А можем вместе подвести предварительные итоги. Готовясь к чемпионату мира, сборная в итоге проведет 20 матчей (если бы команда вышла из группы на Кубке конфедераций, было бы 22). Из этих 20, если все будет по нашему плану, 16 сыграем дома, 4 – на выезде. По зонам: 9 соперников представляют Европу, 3 – Латинскую Америку, 3 – Азию, 2 – Африку, 1 – Океанию. 10 наших соперников уже прошли на чемпионат мира. И 7 сборных – из топ-10 рейтинга ФИФА.
– В мартовское окно сыграем еще и с Францией?
– Вероятность такая существует. И желание у нас огромное. Не будем пока ничего гарантировать, скажу лишь, что ведем переговоры, которые, как мы надеемся, увенчаются успехом.
СЭ
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